В Дубровичах открыли памятник Петру I

В воскресенье, 18 ноября, в селе Дубровичи открыли памятник Петру I. Рядом благоустроили площадь, говорится в пресс-релизе.
Скульптуру на свои деньги создал Олег Седов, автор памятника Евпатию Коловрату.
Седов живет в Дубровичах, работает в местном Совете депутатов.
Глава администрации Дубровического сельского поселения Илья Катаев отметил, что «памятник венчает собой работы по благоустройству, которые были проведены в селе: впервые за много лет была сделана асфальтовая дорога на одном из выездов из центра села на трассу, устроена небольшая площадь со скамейками».
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