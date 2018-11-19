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10:03, 19 ноября 2018 1 057
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В Дубровичах открыли памятник Петру I

В Дубровичах открыли памятник Петру I

В воскресенье, 18 ноября, в селе Дубровичи открыли памятник Петру I. Рядом благоустроили площадь, говорится в пресс-релизе.

Скульптуру на свои деньги создал Олег Седов, автор памятника Евпатию Коловрату.

Седов живет в Дубровичах, работает в местном Совете депутатов.

Глава администрации Дубровического сельского поселения Илья Катаев отметил, что «памятник венчает собой работы по благоустройству, которые были проведены в селе: впервые за много лет была сделана асфальтовая дорога на одном из выездов из центра села на трассу, устроена небольшая площадь со скамейками».

Фото Антона Сумина


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