Ново-Рязанская ТЭЦ вновь стала лучшим предприятием отрасли

В пятницу, 16 ноября, губернатор Николай Любимов наградил Ново-Рязанскую ТЭЦ за победу в конкурсе «Лучшие предприятия и организации Рязанской области» по итогам 2017 года. Диплом первой степени в номинации «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, воды и нефтепродуктов» получил директор теплоэлектроцентрали Сергей Кислицин.

Губернатор отметил, что награды вручили предприятиям, которые являются надеждой и опорой экономики региона.

«Вы сегодня находитесь на передовых позициях в нашей общей работе, направленной на сохранение наработанного в регионе потенциала и развитие Рязанской области. Жюри конкурса учитывало эффективность деятельности предприятий, инвестиционную политику, внедрение инновационных технологий, повышение производительности труда. Эти качества важно проявлять в условиях импортозамещения и роста экспортного потенциала», — отметил политик.

Любимов пообещал поддерживать передовые предприятия в расширении рынков сбыта, подготовке молодых кадров, привлечении дополнительных инвестиций для модернизации, получении мер господдержки и оптимизации бизнес-процессов.

В беседе с журналистами Сергей Кислицин отметил, что коллективу станции приятно в очередной раз получить в правительстве высокую награду.

«В 2017 году в ходе реализации инвестиционной программы на ТЭЦ ввели в эксплуатацию новую паровую турбину и модернизированный турбогенератор, которые позволили увеличить тепловую мощности станции на 188 Гкал/час», — добавил собеседник.

Он подчеркнул, что предприятие планирует продолжать модернизацию производства: «В 2019 году будет проведена реконструкция и автоматизация схем химподготовки сетевой воды, в 2020 году необходимо построить трубопровод для подачи деаэрированной воды в аккумуляторные баки. В 2022 году мы намерены завершить строительство вентиляторной градирни, а в 2023 году — провести реконструкцию паровой турбины №9. В период 2022—2024 годов в наших планах проведение глубокой реконструкции электрической части станции — закрытых распредустройств на 110 и 35 киловольт».

Сергей Кислицин заявил, что станция завершила ремонтную программу и готова к несению пиковых нагрузок в зимний период. Он поблагодарил руководство региона и лично губернатора за помощь в разрешении долговых проблем.

«Накануне отопительного сезона при поддержке губернатора, областного правительства и городской власти сделаны позитивные шаги к разрешению осеннего кризиса неплатежей со стороны МУП „РМПТС“. К новому году по утвержденному графику все просроченные задолженности муниципальных теплосетей перед ТЭЦ за тепловую энергию планируется погасить», — подчеркнул директор предприятия.

Он также рассказал, что в сентябре 2019 года Ново-Рязанская ТЭЦ широко отметит 60-летие со дня пуска первых агрегатов и намерена пригласить на торжества первостроителей и участников пуска первых энергоблоков станции.