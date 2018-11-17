Заключенного рязанского колонии осудили за нападение на охранника. Об этом сообщил
Следователи установили, что мужчина отбывает в колонии строгого режима восьмилетний срок. В январе 2018 года он перестал «выполнять законные требования сотрудника колонии» и самовольно отправился в медпункт, где ударил в лицо сотрудника колонии, который требовал от него пройти в свою камеру.
Подсудимый никак не выразил своего отношения к предъявленному обвинению, ограничившись молчанием, и отказался от дачи показаний на предварительном следствии и в судебном заседании.
Его признали виновным и назначили наказание в виде шести лет лишения свободы. Всего мужчине предстоит отсидеть девять лет.
Напомним, ранее следком опубликовал