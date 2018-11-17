В пензенской школе столовую закрыли из-за вспышки кишечной инфекции

В школе села Бессоновка Пензенской области столовую на 90 дней закрыли из-за вспышки кишечной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба суда.
8 и 9 ноября в больницу попали 19 школьников в возрасте от 9 до 15 лет. Вероятным источником вспышки инфекции посчитали работника столовой.
Суд установил, что в столовой при организации питания школьников нет безопасных условий для приготовления еды и напитков. Директор школы в суде отметил, что часть нарушений устранили, остальными займутся в ближайшее время.
Школу признали виновной по статье 6.6 КоАП «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».