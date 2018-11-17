Смертница подорвалась у КПП в Грозном

В субботу, 17 ноября, женщина устроила самоподрыв у КПП в Старопромысловском районе Грозного. Никто не пострадал, передает РИА «
Врио главы республиканского МВД Апти Алаудинов рассказал, что около 16 часов правоохранители увидели у федерального поста №21 девушку, которая странно себя вела. Ее попросили остановиться и предъявить документы. По словам Алаудинова, женщина не выполнила это требование и продолжила идти. Полицейские заметили на ней самодельное взрывное устройство. Смертницу удалось не подпустить к людям.
Правоохранители устанавливают личность преступницы и ее сообщников.
Транспорт и магазины в Грозном работают в обычном режиме.
По предварительной информации, полицейские и гражданские лица не пострадали.
Подробности пока неизвестны.