Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:00, 17 ноября 2018 513
 0    0

Смертница подорвалась у КПП в Грозном

Смертница подорвалась у КПП в Грозном

В субботу, 17 ноября, женщина устроила самоподрыв у КПП в Старопромысловском районе Грозного. Никто не пострадал, передает РИА «Новости».

Врио главы республиканского МВД Апти Алаудинов рассказал, что около 16 часов правоохранители увидели у федерального поста №21 девушку, которая странно себя вела. Ее попросили остановиться и предъявить документы. По словам Алаудинова, женщина не выполнила это требование и продолжила идти. Полицейские заметили на ней самодельное взрывное устройство. Смертницу удалось не подпустить к людям.

Правоохранители устанавливают личность преступницы и ее сообщников.

Транспорт и магазины в Грозном работают в обычном режиме.

По предварительной информации, полицейские и гражданские лица не пострадали.

Подробности пока неизвестны.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
19:11, 17 ноября 2018
В пензенской школе столовую закрыли из-за вспышки кишечной инфекции
18:42, 17 ноября 2018
Во Франции на акции против повышения цен на бензин погиб человек
18:00, 17 ноября 2018
Смертница подорвалась у КПП в Грозном
17:36, 17 ноября 2018
Следователи проверят гибель женщины в озере под Рязанью
17:18, 17 ноября 2018
Под Рязанью утонула женщина
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Что согреет осенью? Топ-10 душевных книг для прочтения в ноябре

Что согреет осенью? Топ-10 душевных книг для прочтения в ноябре 1

Какие же произведения лучше всего подойдут для чтения осенью?

Популярное
Комментируемое
Новое
11:31, 8 ноября 2018 40 010
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее сына
10:30, 11 ноября 2018 33 177
На трассе М-5 произошла массовая авария, есть пострадавший 5
19:50, 7 ноября 2018 28 431
В Москве жестоко убили женщину с 12-летним сыном 1
18:20, 10 ноября 2018 22 655
Над центральной площадью Рязани устроят авиашоу 10
14:43, 13 ноября 2018 21 236
В Рязани откроют «Новогоднюю деревню»
Все новости
Голосования

Как вы оплачиваете проезд в общественном транспорте?

Окончание опроса: 27.11.2018
Архив голосований
Форум