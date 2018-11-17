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10:52, 17 ноября 2018 740

Рязанский агроуниверситет стал одним из лучших в регионе

Рязанский агроуниверситет стал одним из лучших в регионе

В пятницу, 16 ноября, в правительстве Рязанской области подвели итоги регионального конкурса «Лучшие предприятия и организации Рязанской области».

Около 90 предприятий, работающих в сфере обслуживания, телекоммуникаций и связи, здравоохранения, образования, культуры, машиностроения и торговли, жилищно-коммунального хозяйства получили награды.

Победители определялись по следующим критериям: общая работа, привлечение инвестиций, инновационные технологии, повышение производительности труда.

В числе победителей Рязанский государственный агротехнологический университет имени Костычева.

Торжественную церемонию награждения победителей и лауреатов конкурса «Лучшее предприятие и организация Рязанской области» открыл глава региона Николай Любимов, который вручил ректору вуза Николаю Бышову диплом победителя первой степени.


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