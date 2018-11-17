Рязанский агроуниверситет стал одним из лучших в регионе

В пятницу, 16 ноября, в правительстве Рязанской области подвели итоги регионального конкурса «Лучшие предприятия и организации Рязанской области».
Около 90 предприятий, работающих в сфере обслуживания, телекоммуникаций и связи, здравоохранения, образования, культуры, машиностроения и торговли, жилищно-коммунального хозяйства получили награды.
Победители определялись по следующим критериям: общая работа, привлечение инвестиций, инновационные технологии, повышение производительности труда.
В числе победителей Рязанский государственный агротехнологический университет имени Костычева.
Торжественную церемонию награждения победителей и лауреатов конкурса «Лучшее предприятие и организация Рязанской области» открыл глава региона Николай Любимов, который вручил ректору вуза Николаю Бышову диплом победителя первой степени.