Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:43, 17 ноября 2018 536
 0    0

Рязанцы сдали шесть тонн батареек на переработку

Рязанцы сдали шесть тонн батареек на переработку

Рязанцы сдали шесть тонн батареек на переработку в рамках «Недели сбора батареек». Об этом сообщила пресс-служба компании Duracell.

Акция прошла с 22 по 28 октября в Рязани.

Все собранные батарейки были отправили в Челябинск в единственный в России работающий завод по переработке.

Благодаря организаторам акции в течение недели все батарейки утилизируют наиболее экологичным способом, а в результате их переработки получат 12 тонн марганца, восемь тонн железа, пять тонн цинка и три тонны графита.

Всего в рамках акции удалось собрать 37 тонн отработанных батареек, что можно сравнить с массой десяти слонов.

Кроме того, это составляет около 11% от всего объёма переработанных батареек в России за прошлый год.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:43, 17 ноября 2018
Рязанцы сдали шесть тонн батареек на переработку
11:47, 17 ноября 2018
Заключенного рязанского колонии осудили за нападение на охранника
11:16, 17 ноября 2018
Жителя Шиловского района осудили за пять дачных краж
10:52, 17 ноября 2018
Рязанский агроуниверситет стал одним из лучших в регионе
10:37, 17 ноября 2018
Жительница Рыбновского района отметила столетие
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Горючий привет. Временно замороженные цены на бензин снова возрастут

Горючий привет. Временно замороженные цены на бензин снова возрастут

Растущая на протяжении всего года стоимость бензина возмутила миллионы отечественных автолюбителей.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:31, 8 ноября 2018 39 989
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее сына
10:30, 11 ноября 2018 33 103
На трассе М-5 произошла массовая авария, есть пострадавший 5
19:50, 7 ноября 2018 28 404
В Москве жестоко убили женщину с 12-летним сыном 1
18:39, 3 ноября 2018 25 276
В Рязанской области загорелся газопровод 1
18:11, 3 ноября 2018 22 945
В Египте потерпел крушение новый истребитель МиГ-29М
Все новости
Голосования

Как вы оплачиваете проезд в общественном транспорте?

Окончание опроса: 27.11.2018
Архив голосований
Форум