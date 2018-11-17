Рязанцы сдали шесть тонн батареек на переработку в рамках «Недели сбора батареек». Об этом сообщила пресс-служба компании Duracell.
Акция прошла с 22 по 28 октября в Рязани.
Все собранные батарейки были отправили в Челябинск в единственный в России работающий завод по переработке.
Благодаря организаторам акции в течение недели все батарейки утилизируют наиболее экологичным способом, а в результате их переработки получат 12 тонн марганца, восемь тонн железа, пять тонн цинка и три тонны графита.
Всего в рамках акции удалось собрать 37 тонн отработанных батареек, что можно сравнить с массой десяти слонов.
Кроме того, это составляет около 11% от всего объёма переработанных батареек в России за прошлый год.