Около ТЦ «Европа» «Ниссан» врезался в столб

В пятницу, 17 ноября, на парковке торгового центра «Европа» внедорожник врезался в столб. Фотографию произошедшего опубликовала группа
На кадре видно, что автомобиль получил серьезные повреждения.
Официальной информации о ДТП пока нет.
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В пятницу, 17 ноября, на парковке торгового центра «Европа» внедорожник врезался в столб. Фотографию произошедшего опубликовала группа
На кадре видно, что автомобиль получил серьезные повреждения.
Официальной информации о ДТП пока нет.
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