Названы лучшие сериалы 2018 года

В сети появился рейтинг лучших сериалов 2018 года. Об этом со ссылкой на журнал Time пишет РИА «
Первое место занял триллер «Убивая Еву».Сериал о наемной убийце с русскими корнями и мелодичным псевдонимом Вилланель. Она сталкивается с сотрудницей спецслужбы, которая отчаянно хочет изменить свою скучную жизнь
На втором месте оказался сериал «Острые предметы». Главная героиня — Камилла, ее посылают корреспондентом в маленький городок, где жертвой маньяка стали несколько девочек.
Тройку лидеров замкнул второй сезон драматической комедии «Атланта» о двух двоюродных братьях, которые мечтают улучшить жизнь своих семей.
В десятку попали «Патрик Мелроуз», «Возвращение домой», «Моя гениальная подруга», «Дом с террасой: Открывая новые двери», «Поза», а также второй сезон «В лучшем мире».