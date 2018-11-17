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14:34, 17 ноября 2018 625
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Названы лучшие сериалы 2018 года

Названы лучшие сериалы 2018 года

В сети появился рейтинг лучших сериалов 2018 года. Об этом со ссылкой на журнал Time пишет РИА «Новости».

Первое место занял триллер «Убивая Еву».Сериал о наемной убийце с русскими корнями и мелодичным псевдонимом Вилланель. Она сталкивается с сотрудницей спецслужбы, которая отчаянно хочет изменить свою скучную жизнь

На втором месте оказался сериал «Острые предметы». Главная героиня — Камилла, ее посылают корреспондентом в маленький городок, где жертвой маньяка стали несколько девочек.

Тройку лидеров замкнул второй сезон драматической комедии «Атланта» о двух двоюродных братьях, которые мечтают улучшить жизнь своих семей.

В десятку попали «Патрик Мелроуз», «Возвращение домой», «Моя гениальная подруга», «Дом с террасой: Открывая новые двери», «Поза», а также второй сезон «В лучшем мире».


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