Снова за свое. Пенсионерку из Ухолова дважды поймали на продаже домашнего алкоголя

79-летняя пенсионерка из поселка Ухолова незаконно торговала алкоголем на дому. Об этом сообщила
В полицию обратились местные, которые сообщили, что хозяйка одного из домов постоянно торгует спиртным. К дому часто подходят мужчины и покупают алкоголь, а после «расходятся по улицам пьяные».
Нарушительницу оштрафовали на 15 тысяч рублей. Однако она не прекратила торговлю.
По материалам, собранным полицейскими, в отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье 171.4 УК РФ, по которой подозреваемой грозит штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей.