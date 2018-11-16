Рязанские росгвардейцы вернулись из командировки на Северный Кавказ

Сотрудники рязанского СОБР вернулись из командировки на Северный Кавказ. Об этом сообщили в группе «
Три месяца бойцы спецподразделения выполняли задачи по охране общественного порядка и общественной безопасности в Северо-Кавказском регионе.
Начальник управления Росгвардии по Рязанской области полковник полиции Виктор Лачев поздравил сотрудников СОБР с возвращением.
«Спасибо вам, что с честью выполнили поставленные задачи и вернулись домой живыми и здоровыми. Отдельные слова благодарности родным и близким сотрудников СОБР. Спасибо вам за мужество и терпение, за то, что все это время ждали возвращения своих мужей и сыновей домой», — сказал он.
Отмечается, что после краткосрочного отпуска бойцы спецподразделения приступят к выполнению служебных задач уже на территории Рязанской области.