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8:28, 16 ноября 2018 3 099
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Рязанские росгвардейцы вернулись из командировки на Северный Кавказ

Рязанские росгвардейцы вернулись из командировки на Северный Кавказ

Сотрудники рязанского СОБР вернулись из командировки на Северный Кавказ. Об этом сообщили в группе «Росгвардия Рязань» «ВКонтакте».

Три месяца бойцы спецподразделения выполняли задачи по охране общественного порядка и общественной безопасности в Северо-Кавказском регионе.

Начальник управления Росгвардии по Рязанской области полковник полиции Виктор Лачев поздравил сотрудников СОБР с возвращением.

«Спасибо вам, что с честью выполнили поставленные задачи и вернулись домой живыми и здоровыми. Отдельные слова благодарности родным и близким сотрудников СОБР. Спасибо вам за мужество и терпение, за то, что все это время ждали возвращения своих мужей и сыновей домой», — сказал он.

Отмечается, что после краткосрочного отпуска бойцы спецподразделения приступят к выполнению служебных задач уже на территории Рязанской области.


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