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9:35, 16 ноября 2018 1 005
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Рязань стала лидером антирейтинга худших дорог в России

Рязань стала лидером антирейтинга худших дорог в России

Рязань стала лидером антирейтинга худших дорог в России. Об этом передает «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования сервиса SuperJob.

На вопрос «Состояние дорог в вашем городе вы можете расценить в среднем как…» россияне могли ответить «отличное», «хорошее», «удовлетворительное» и «неудовлетворительное».

Абсолютным лидером рейтинга стала Тюмень, набрав 4,25 балла, на втором месте — Набережные Челны, на третьем — Москва.

Худшие результаты показали Саратов (2,54 балла), Рязань (2,52) и Владивосток (2,45).

Исследование, в котором поучаствовали жители 37 городов России старше 18 лет и имеющие водительские права, проводилось с 25 октября по 12 ноября.


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