Рязань стала лидером антирейтинга худших дорог в России. Об этом передает «
На вопрос «Состояние дорог в вашем городе вы можете расценить в среднем как…» россияне могли ответить «отличное», «хорошее», «удовлетворительное» и «неудовлетворительное».
Абсолютным лидером рейтинга стала Тюмень, набрав 4,25 балла, на втором месте — Набережные Челны, на третьем — Москва.
Худшие результаты показали Саратов (2,54 балла), Рязань (2,52) и Владивосток (2,45).
Исследование, в котором поучаствовали жители 37 городов России старше 18 лет и имеющие водительские права, проводилось с 25 октября по 12 ноября.