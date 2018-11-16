Историки выяснили новую дату основания Спас-Клепиков. Об этом пишет издательство «
Доктор исторических наук Алла Севастьянова обнаружила в архивах более раннее упоминание села Клепиково в документах 1619 года.
«Именно от этой даты и следует теперь вести летопись Спас-Клепиков», — говорится в сообщении.
В 2019 году город будет отмечать 400-летие, а не 343-летие, как считалось ранее.
Алле Севастьяновой за открытие новой даты существования города присвоят звание «Почетного гражданина Клепиковского района».