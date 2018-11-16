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15:56, 16 ноября 2018 628
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Историки выяснили новую дату основания Спас-Клепиков

Историки выяснили новую дату основания Спас-Клепиков

Фото: Издательство «Пресса»

Историки выяснили новую дату основания Спас-Клепиков. Об этом пишет издательство «Пресса».

Доктор исторических наук Алла Севастьянова обнаружила в архивах более раннее упоминание села Клепиково в документах 1619 года.

«Именно от этой даты и следует теперь вести летопись Спас-Клепиков», — говорится в сообщении.

В 2019 году город будет отмечать 400-летие, а не 343-летие, как считалось ранее.

Алле Севастьяновой за открытие новой даты существования города присвоят звание «Почетного гражданина Клепиковского района».


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