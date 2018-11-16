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14:20, 16 ноября 2018 302
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Иностранцу грозит пожизненный срок за сбыт «синтетики» в Рязанской области. Видео

Иностранцу грозит пожизненный срок за сбыт «синтетики» в Рязанской области. Видео

Иностранцу грозит пожизненный срок за сбыт «синтетики» в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники получили сведения, что 23-летний житель Рязанского района причастен к распространению синтетических наркотиков на территории города и ближайших населенных пунктов. По предварительной информации, он планировал сбыт «синтетики» с помощью «закладок».

В ходе специально подготовленной операции сотрудники УНК совместно с коллегами из отдела МВД по Рязанскому району и при участии офицеров отряда особого назначения «Гром» по месту жительства задержали 23-летнего гражданина одной из стран СНГ.

В его доме полицейские обнаружили 1400 граммов синтетических наркотиков, часть которых были подготовлены к распространению партиями небольшого размера. Помимо этого, там нашли электронные весы и большое количество полимерных колпачков и пакетиков для изготовления розничных «закладок».

Сотрудники полиции выяснили, что задержанный был причастен к бесконтактному распространению наркотиков в Москве.

«Там он зарекомендовал себя как надежный и успешный „работник“ и организаторы преступного бизнеса предложили ему на выбор несколько городов, в которых он мог на более высоком уровне продолжить свою деятельность. Мужчина выбрал Рязань, потому что этот город показался ему спокойным и несуетным», — рассказали в сообщении.

Во время подготовки к розничному сбыту первой оптовой партии злоумышленника задержали.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ. Ему грозит до 20 лет лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы. Подозреваемого задержали.


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