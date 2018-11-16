Аллея Лесопарка приблизилась к жилому комплексу «Паруса»

В результате реконструкции Лесопарка в нем появилась новая аллея. Прогулочная зона приближается к жилому комплексу «
«В жилом комплексе уже заселен первый корпус, сейчас быстро возводится второй. Социальная инфраструктура новостроек быстро развивается: здесь появились детские городки, озеленены дворы, рядом открылся плавательный бассейн „Классик“, близится к завершению строительство детского сада, спроектирован новый торговый центр. А теперь и Лесопарк с его природой и спортивными объектами, до которого по дороге менее одного километра, становится еще ближе», — рассказал застройщик.
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