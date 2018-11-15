В Рязани появятся две новые зеленые зоны

На заседании профильного комитета депутаты одобрили изменения в Генплан Рязани.
Территорию по адресу: Московское шоссе, дом №49 планируют перевести из зоны городских парков, скверов и бульваров в зону прочих обслуживающих и деловых объектов. Изменения связаны с реконструкцией здания кинотеатра «Москва» для размещения
Кроме того, планируется изменить функциональное зонирование территории в Песочне площадью 25 тысяч кв.м. с зоны застройки индивидуальными жилыми домами на общественно-жилую зону.
Заявители представили
Две функциональные зоны по адресу: улица Некрасова, дом №29 объединят в зону городских парков, городских парков, скверов, бульваров. Там
Депутаты также поддержали изменения в правила землепользования и застройки. Речь идет о территории по адресу улица Новоселов. Там предполагается создание зоны городских парков, скверов и бульваров вместо зоны застройки многоэтажными жилыми домами.