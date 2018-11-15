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15:22, 15 ноября 2018 331
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В Рязани появятся две новые зеленые зоны

В Рязани появятся две новые зеленые зоны

На заседании профильного комитета депутаты одобрили изменения в Генплан Рязани.

Территорию по адресу: Московское шоссе, дом №49 планируют перевести из зоны городских парков, скверов и бульваров в зону прочих обслуживающих и деловых объектов. Изменения связаны с реконструкцией здания кинотеатра «Москва» для размещения ЗАГСа. Обсуждая этот вопрос, глава Рязани Юлия Рокотянская отметила, что в будущем этот объект «может стать одной из визитных карточек города».

Кроме того, планируется изменить функциональное зонирование территории в Песочне площадью 25 тысяч кв.м. с зоны застройки индивидуальными жилыми домами на общественно-жилую зону.

Заявители представили проект развития и комплексной застройки микрорайона ДПР-7А. Он предполагает строительство жилых домов эконом-класса. Прилегающую к ним территорию планируют благоустроить и озеленить: разместить там детские и спортивные площадки, площадки для отдыха взрослых, открытую гостевую автостоянку, подземную парковку и многоэтажный надземный паркинг.

Две функциональные зоны по адресу: улица Некрасова, дом №29 объединят в зону городских парков, городских парков, скверов, бульваров. Там появится парковая зеленая зона.

Депутаты также поддержали изменения в правила землепользования и застройки. Речь идет о территории по адресу улица Новоселов. Там предполагается создание зоны городских парков, скверов и бульваров вместо зоны застройки многоэтажными жилыми домами.


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