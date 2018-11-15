В Калининграде на главврача роддома завели дело из-за смерти новорожденного

В Калининграде на и.о. главврача роддома завели дело из-за смерти новорожденного. Она отказалась ввести ребенку дорогое лекарство, передает «
5 ноября в роддом поступила женщина, которая на следующий день родила мальчика. Новорожденному по медицинским показателям необходимо было ввести препарат «Куросурф», которое стоит от 15 до 24 тысяч рублей. Лекарство снижает уровень смертности и осложнений от респираторных заболеваний новорожденных.
«Главврач, явно превышая свои должностные полномочия, дала указание медицинскому персоналу принять все возможные меры, чтобы ребенок не выжил», — говорится в сообщении.
В тот же день ребенок скончался. После этого главврач распорядилась внести в документы заведомо ложные сведения о том, что он погиб в материнском утробе.
На главврача завели дело о превышении должностных полномочий. Подозреваемую задержали и допросили, в ближайшее время решится вопрос о ее аресте.