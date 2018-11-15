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17:32, 15 ноября 2018 271
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В Калининграде на главврача роддома завели дело из-за смерти новорожденного

В Калининграде на главврача роддома завели дело из-за смерти новорожденного

В Калининграде на и.о. главврача роддома завели дело из-за смерти новорожденного. Она отказалась ввести ребенку дорогое лекарство, передает «Интерфакс».

5 ноября в роддом поступила женщина, которая на следующий день родила мальчика. Новорожденному по медицинским показателям необходимо было ввести препарат «Куросурф», которое стоит от 15 до 24 тысяч рублей. Лекарство снижает уровень смертности и осложнений от респираторных заболеваний новорожденных.

«Главврач, явно превышая свои должностные полномочия, дала указание медицинскому персоналу принять все возможные меры, чтобы ребенок не выжил», — говорится в сообщении.

В тот же день ребенок скончался. После этого главврач распорядилась внести в документы заведомо ложные сведения о том, что он погиб в материнском утробе.

На главврача завели дело о превышении должностных полномочий. Подозреваемую задержали и допросили, в ближайшее время решится вопрос о ее аресте.


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