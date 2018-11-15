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10:58, 15 ноября 2018 160

«Северная компания» предложила рязанцам «однодвушки» на выгодных условиях

«Северная компания» предложила рязанцам «однодвушки» на выгодных условиях

В Рязани повышается спрос на малогабаритные квартиры. О растущей популярности жилья небольшой площади рассказали в пресс-службе «Северной компании».

Как пояснили представители застройщика, повышение ипотечных ставок и рост цен на жилье стимулировали рязанцев к покупке квартир с меньшей площадью, но большей функциональностью, в частности «однодвушек».

«Однодвушки» — это квартиры такой планировки, где кухня совмещена с гостиной, а спальня выделена в отдельные помещение. В помещениях такого типа меньше перегородок и углов и больше полезной площади .

«Подобная планировка квартир даже при небольшой площади обеспечивает необходимым пространством для комфортной жизни», — заявили в пресс-службе.

«Большим плюсом „однодвушек“ является стоимость, квартиры такой планировки ощутимо дешевле стандартных двушек при той же функциональности», — отметили в компании.

Узнать больше об «однодвушках» можно в офисе застройщика. Приобрести такую квартиру на выгодных условиях рязанцам предлагают до 25 ноября. Количество квартир, участвующих в акции, ограничено.

«Северная компания» входит в топ-100 федерального рейтинга по объему сданного жилья. Застройщик предлагает рязанцам квартиры в ЖК «Паруса» на Солотчинском шоссе, в жилом комплексе с подземной парковкой «Дом на Полетаева», в ЖК «Северный» в Олимпийском городке, ЖК «Метропарк» на Московском шоссе, ЖК «Юный» в Канищево и в ЖК «Академик» на улице Островского.

Офис «Северной компании» расположен по адресу улица Соборная 14/2 строение 1. Работает в будни с 9:00 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 15:30. Аккаунт «Северной компании» в Instagram, телефон 707-000.


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