«Северная компания» предложила рязанцам «однодвушки» на выгодных условиях

В Рязани повышается спрос на малогабаритные квартиры. О растущей популярности жилья небольшой площади рассказали в пресс-службе «Северной компании».
Как пояснили представители застройщика,
«Однодвушки» — это квартиры такой планировки, где кухня совмещена с гостиной, а спальня выделена в отдельные помещение. В помещениях такого типа меньше перегородок и углов и больше полезной площади .
«Подобная планировка квартир даже при небольшой площади обеспечивает необходимым пространством для комфортной жизни», — заявили в пресс-службе.
«Большим плюсом „однодвушек“ является стоимость, квартиры такой планировки ощутимо дешевле стандартных двушек при той же функциональности», — отметили в компании.
Узнать больше об «однодвушках» можно в офисе застройщика. Приобрести такую квартиру на выгодных условиях рязанцам предлагают до 25 ноября. Количество квартир, участвующих в акции, ограничено.
«Северная компания» входит в топ-100 федерального рейтинга по объему сданного жилья. Застройщик предлагает рязанцам квартиры в ЖК «
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