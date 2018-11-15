На установку металлодетекторов в рязанских образовательных учреждениях потратили более десяти миллионов

В 2018 году на установку рамок металлодетекторов в рязанских образовательных учреждениях потратили 10,4 млн рублей. Об этом рассказали в министерстве образования и молодежной политики Рязанской области.
В этом году на средства областного и муниципального бюджетов приобрели 104 арочных металлодетектора. Их установили в образовательных учреждениях, которые функционировали как избирательные участки. В Рязани рамками оборудовали 68 школ.
В министерстве сообщили, что проверка металлодетектором «в большей степени распространяется на посетителей образовательных организаций», а их установка в настоящее время не закреплена на законодательном уровне.