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15:00, 15 ноября 2018 874
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На установку металлодетекторов в рязанских образовательных учреждениях потратили более десяти миллионов

На установку металлодетекторов в рязанских образовательных учреждениях потратили более десяти миллионов

В 2018 году на установку рамок металлодетекторов в рязанских образовательных учреждениях потратили 10,4 млн рублей. Об этом рассказали в министерстве образования и молодежной политики Рязанской области.

В этом году на средства областного и муниципального бюджетов приобрели 104 арочных металлодетектора. Их установили в образовательных учреждениях, которые функционировали как избирательные участки. В Рязани рамками оборудовали 68 школ.

В министерстве сообщили, что проверка металлодетектором «в большей степени распространяется на посетителей образовательных организаций», а их установка в настоящее время не закреплена на законодательном уровне.


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