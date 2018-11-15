Депутаты рязанской гордумы раскритиковали деятельность муниципального коммерческого центра

На заседании комитета по экономическому развитию обсудили деятельность рязанского муниципального коммерческого центра. Выяснилось, что предприятие, которое занимается эвакуацией автомобилей, работает с убытками.
Депутаты рязанской гордумы остались недовольны теми пояснениями, которые дало руководство предприятия, и высказали мнение, что предприятие должно приносить прибыль. И поручили в кратчайшие сроки предоставить предложение по оптимизации его работы.
Также на заседании обсудили доходы от использования государственного и муниципального имущества. В следующем году регион получит 495 миллионов рублей. Около шести миллионов направят на реализацию программы «Стимулирование развития экономики в Рязани».
Кроме того, три миллиона рублей выделят на организацию конкурсов и праздничных мероприятий, один миллион двести тысяч на создание системы информирования туристов о ресурсах города, 842 тысячи на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов.