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14:53, 15 ноября 2018 386
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Депутаты рязанской гордумы раскритиковали деятельность муниципального коммерческого центра 1

Депутаты рязанской гордумы раскритиковали деятельность муниципального коммерческого центра

На заседании комитета по экономическому развитию обсудили деятельность рязанского муниципального коммерческого центра. Выяснилось, что предприятие, которое занимается эвакуацией автомобилей, работает с убытками.

Депутаты рязанской гордумы остались недовольны теми пояснениями, которые дало руководство предприятия, и высказали мнение, что предприятие должно приносить прибыль. И поручили в кратчайшие сроки предоставить предложение по оптимизации его работы.

Также на заседании обсудили доходы от использования государственного и муниципального имущества. В следующем году регион получит 495 миллионов рублей. Около шести миллионов направят на реализацию программы «Стимулирование развития экономики в Рязани».

Кроме того, три миллиона рублей выделят на организацию конкурсов и праздничных мероприятий, один миллион двести тысяч на создание системы информирования туристов о ресурсах города, 842 тысячи на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов.


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