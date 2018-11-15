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9:57, 15 ноября 2018 951
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Депутаты облдумы обсудили проект бюджета следующий год

Депутаты облдумы обсудили проект бюджета следующий год

В среду, 14 ноября, члены комитета по соцвопросам обсудили проект областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

На заседании отметили, что по итогам января-августа 2018 года сохраняется положительная динамика в строительстве, торговле, производстве лекарств, машинооборудования, кокса, нефтепродуктов и пищевой продукции. Также наблюдается рост объемов промышленного производства и среднемесячной зарплаты. Стабильной остается ситуация на рынке труда, зарегистрированная безработица составляет 0,7%.

Приоритетными направлениями бюджетной политики на предстоящий период обозначили мероприятия госпрограмм по развитию социально-культурной сферы, исполнение майских указов президента, повышение качества жизни.

Параметры областного бюджета по доходам на 2019 год сформировали в размере 51,5 млрд рублей, на 2020 год — 50,1 млрд рублей, на 2021 год — 54 млрд рублей. Бюджет предполагается бездефицитным: общий объем доходов на 2019-2021 годы соответствует расходам.

Основными источниками при формировании доходов остаются НДФЛ — 33,6%, налог на прибыль предприятий и организаций — 27,3%, имущество — 15,5%, акцизы и подакцизные товары — 14,1%.

Больше всего расходов (78,5%) планируют направить на развитие соцсферы.


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