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8:15, 14 ноября 2018 789
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В среду и четверг на восьми рязанских улицах отключат свет

В среду и четверг на восьми рязанских улицах отключат свет

Фото: Pixabay.com

В среду и четверг, 14 и 15 ноября, на восьми рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщил сайт администрации города.

С 10:00 до 18:00 из-за ремонта на воздушной линии электричества не будет по адресам:

  • улица Декабристов, дома №№5/2-25, 5а, 5б, 5 В,
  • улица Ломоносова, дома №№48-72,15/37-16/49,
  • улица Космодемьянской, дома №№ 63/22, 59, 61, 58-64/16, 45-51/14, 55, 57,
  • улица Гастелло, дома №№9,10, 11, 3-9, 8-16/49,
  • улица Бабушкина, дома №№6/10, 11/9-21/10, 36/11-46/12,
  • 1-й проезд Бабушкина, дома №№6/10,11, 3-9, 8-16/49,
  • улица Пугачева, дома №№53/24-61/26,
  • проезд Декабристов, дома №№1/19-7/20, 2/21-6.

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