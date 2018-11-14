Сбежавшего пациента ОКБ нашли

Ивана Воронцова, который сбежал из рязанской ОКБ, нашли. Об этом сообщили его знакомые в соцсетях.
По их словам, мужчину отправили на такси домой.
Напомним, Воронцов
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Ивана Воронцова, который сбежал из рязанской ОКБ, нашли. Об этом сообщили его знакомые в соцсетях.
По их словам, мужчину отправили на такси домой.
Напомним, Воронцов
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