RZN.info выпустил тест по Marvel в память о Стэне Ли

Недавно
Читателям предстоит вспомнить имена героев киновселенной; актеров, сыгравших их; фильмы, где появлялся сам Стэн.
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Фото: Kinopoisk.ru
Недавно
Читателям предстоит вспомнить имена героев киновселенной; актеров, сыгравших их; фильмы, где появлялся сам Стэн.
Пройти тест можно по
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