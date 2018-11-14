Рязанские школы оштрафовали более чем на миллион за санитарные нарушения в столовых

Школы Рязанской области оштрафовали более чем на миллион рублей за санитарные нарушения. Об этом
За девять месяцев специалисты провели 340 проверок и исследовали 687 проб готовых блюд. Гигиеническим показателям не соответствовал 1% проб.
«Исследовано 978 проб готовых блюд на калорийность и полноту вложения сырья, из них около 4% проб не соответствовали гигиеническим нормативам, — уточнили в ведомстве. — С объектов окружающей среды взято 1 489 смывов, и не соответствовали гигиеническим требованиям 2,4%".
Наибольшее число нарушений связано с несоблюдением режима на пищеблоках, нарушением требований к столовой и посуде, несоблюдением правил личной гигиены работниками пищеблоков и ведения медико-санитарной документации.
На ответственных лиц завели 270 дел об административном правонарушениях и оштрафовали на 1 240 000 рублей.
О нарушениях можно сообщить в