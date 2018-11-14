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10:52, 14 ноября 2018 595
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Рязанские школы оштрафовали более чем на миллион за санитарные нарушения в столовых

Рязанские школы оштрафовали более чем на миллион за санитарные нарушения в столовых

Фото: Pixabay.com

Школы Рязанской области оштрафовали более чем на миллион рублей за санитарные нарушения. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

За девять месяцев специалисты провели 340 проверок и исследовали 687 проб готовых блюд. Гигиеническим показателям не соответствовал 1% проб.

«Исследовано 978 проб готовых блюд на калорийность и полноту вложения сырья, из них около 4% проб не соответствовали гигиеническим нормативам, — уточнили в ведомстве. — С объектов окружающей среды взято 1 489 смывов, и не соответствовали гигиеническим требованиям 2,4%".

Наибольшее число нарушений связано с несоблюдением режима на пищеблоках, нарушением требований к столовой и посуде, несоблюдением правил личной гигиены работниками пищеблоков и ведения медико-санитарной документации.

На ответственных лиц завели 270 дел об административном правонарушениях и оштрафовали на 1 240 000 рублей.

О нарушениях можно сообщить в разделе «прием обращений граждан» или позвонить на телефон «горячей линии»: 8-800-100-22-62.


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