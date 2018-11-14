Николай Любимов потерял пять позиций в медиарейтинге губернаторов. По итогам октября он занял 49 место из 85 в списке, составленном «Медиалогией».
Среди 18 глав ЦФО Любимов опустился на девятую строчку, пропустив вперед Игоря Артамонова из Липецкой области и Романа Старовойта из Курской области, которых недавно назначили исполняющими обязанности губернаторов.
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ.
Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания. «Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе около 47 тысяч СМИ.