Банда из Башкирии «врезалась» в рязанский нефтепровод и выкачивала топливо

Под Рязанью задержали банду из Башкирии, которая выкачивала из нефтепровода топливо. Об этом со ссылкой на Ирину Волк сообщила
«В результате оперативно-розыскных мероприятий обнаружена незаконная врезка в нефтепровод, от которой под землей проложены специальные трубы. Дорогостоящая автоматизированная насосная станция в круглосуточном режиме наполняла резервуар, так что охранная система предприятия не фиксировала падения давления в трубопроводе», — рассказала Ирина Волк.
По предварительной информации, злоумышленники получили за незаконную деятельность около двух миллионов рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Одновременно по нескольким адресам в Рязани задержали пять подозреваемых в возрасте от 27 до 53 лет, а на автостоянке — наполненный топливом бензовоз.
Изъяли три дорогостоящие иномарки, трактор, трубы, 62 тонны дизельного топлива, насосное оборудование, систему контроля и выравнивания давления в нефтепроводе и подержанный автомобиль, на котором приехавшие из Башкортостана мужчины передвигались по Рязанской области.
«В отношении четырех фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится под подпиской о невыезде», — добавила Волк.