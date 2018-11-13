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9:44, 13 ноября 2018 287

Рязанцам рассказали об отделке «white box» в комплексах от «Мармакс»

Рязанцам рассказали об отделке «white box» в комплексах от «Мармакс»

Девелопер «Мармакс» рассказал рязанцам об отделке стен «white box» на примере своих комплексов — «Наследие Современности» и «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева».

«В каждом из жилых пространств стены периметра передаются с высококачественной отделкой, в обеспыленном состоянии. Они ровные и готовы к нанесению декоративного покрытия. Это значит, что новых жильцов не потревожат шумные строительные работы в доме», — отметили в пресс-службе компании.

По словам специалистов, благодаря отделке «white box» солнце, отражаясь от стен, наполняет все пространство квартиры еще большим светом и теплом

Подробнее об этом можно узнать по телефону отдела продаж: 500-005.


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3 дня назад
Стены из стекла как новая архитектура от «Мармакс»

Стены из стекла как новая архитектура от «Мармакс»

«Мармакс» стремится создать современный облик малого центра города, при этом тонко вписывает свои жилые комплексы в историческую застройку квартала.

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