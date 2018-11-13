Рязанцам рассказали об отделке «white box» в комплексах от «Мармакс»

Девелопер «Мармакс»
«В каждом из жилых пространств стены периметра передаются с высококачественной отделкой, в обеспыленном состоянии. Они ровные и готовы к нанесению декоративного покрытия. Это значит, что новых жильцов не потревожат шумные строительные работы в доме», — отметили в пресс-службе компании.
По словам специалистов, благодаря отделке «white box» солнце, отражаясь от стен, наполняет все пространство квартиры еще большим светом и теплом
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