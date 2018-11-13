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22:32, 13 ноября 2018 164
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Пьяный рязанец на «Рено» протаранил парковку и скрылся — соцсети

Пьяный рязанец на «Рено» протаранил парковку и скрылся — соцсети

В субботу, 10 ноября, на улице Большой произошло ДТП. Renault на высокой скорости протаранил парковку, сбив забор. Видео опубликовали в Instagram rzn_life.

По словам очевидцев, водитель иномарки был пьян. Позже он покинул место происшествия.


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