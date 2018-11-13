МВД разрешило регистрировать новые машины в автосалонах

МВД России разрешило регистрировать новые машины в автосалонах. Ведомство разработало квалификационные требования к специалистам, их
Нововведение коснулось покупателей новых машин у официальных дилеров. Теперь им не надо будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить автомобиль на учет. Подразделение ГИБДД назначит только номер, а знаки владелец машины получит у изготовителя самостоятельно.
Все фирмы включат в реестр, предельные тарифы для них разработает ФАС. Согласно проекту приказа, машину на наличие технических неисправностей проверит специалист. Он также оформит документы для регистрации, выявит признаки изменения идентификационных данных.
Напомним, в начале августа Владимир Путин подписал закон, который предлагает разрешить регистрацию новых машин без посещения ГИБДД. Документ с 2013 года находился на доработке, Госдума окончательно приняла его в прошедшем июле.