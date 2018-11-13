Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:03, 13 ноября 2018 220
 0    0

МВД разрешило регистрировать новые машины в автосалонах

МВД разрешило регистрировать новые машины в автосалонах

Фото: Pixabay.com

МВД России разрешило регистрировать новые машины в автосалонах. Ведомство разработало квалификационные требования к специалистам, их опубликовали на портале проектов нормативно-правовых актов.

Нововведение коснулось покупателей новых машин у официальных дилеров. Теперь им не надо будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить автомобиль на учет. Подразделение ГИБДД назначит только номер, а знаки владелец машины получит у изготовителя самостоятельно.

Все фирмы включат в реестр, предельные тарифы для них разработает ФАС. Согласно проекту приказа, машину на наличие технических неисправностей проверит специалист. Он также оформит документы для регистрации, выявит признаки изменения идентификационных данных.

Напомним, в начале августа Владимир Путин подписал закон, который предлагает разрешить регистрацию новых машин без посещения ГИБДД. Документ с 2013 года находился на доработке, Госдума окончательно приняла его в прошедшем июле.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
15:38, 13 ноября 2018
В Рязани дважды за неделю перекроют площадь Ленина. Изменение движения транспорта
15:03, 13 ноября 2018
МВД разрешило регистрировать новые машины в автосалонах
11:31, 13 ноября 2018
Яму на улице Великанова заделают до 15 декабря
11:18, 13 ноября 2018
Во вторник рязанские школа и детсад остались без воды 1
11:02, 13 ноября 2018
Опасно для детей. В рязанском дворе три недели не засыпают выкопанную коммунальщиками яму
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Страховой мегаполис: как изменится рынок ОСАГО в 2019 году

Страховой мегаполис: как изменится рынок ОСАГО в 2019 году

Новый пакет законодательных инициатив позволит решить наиболее острые вопросы.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:31, 8 ноября 2018 39 594
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее сына
10:30, 11 ноября 2018 29 368
На трассе М-5 произошла массовая авария, есть пострадавший 3
19:50, 7 ноября 2018 28 026
В Москве жестоко убили женщину с 12-летним сыном 1
18:39, 3 ноября 2018 24 944
В Рязанской области загорелся газопровод 1
18:11, 3 ноября 2018 22 797
В Египте потерпел крушение новый истребитель МиГ-29М
Все новости
Форум