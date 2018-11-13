Дорожным службам разрешили укладывать асфальт в снег и мороз. Росавтодор согласовал соответствующие методические рекомендации, передает «
В частности, в рекомендациях говорится, что при соблюдении всех технологических процессов класть асфальт можно при температуре до -10 градусов и при небольших осадках в виде дождя и снега. При этом важно предварительно расчистить поверхность от снега, льда, пыли и грязи и просушить ее терморазогревателем.
Такие методы необходимы для того, чтобы не прерывать дорожно-строительный сезон в «исключительных случаях».
Отмечается, что документ, который прошел согласование научно-технического совета Росавтодора, носит исключительно рекомендательный характер.