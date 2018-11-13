Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:11, 13 ноября 2018 158
 0    0

Дорожным службам разрешили укладывать асфальт в снег и мороз

Дорожным службам разрешили укладывать асфальт в снег и мороз

Дорожным службам разрешили укладывать асфальт в снег и мороз. Росавтодор согласовал соответствующие методические рекомендации, передает «РИА Новости».

В частности, в рекомендациях говорится, что при соблюдении всех технологических процессов класть асфальт можно при температуре до -10 градусов и при небольших осадках в виде дождя и снега. При этом важно предварительно расчистить поверхность от снега, льда, пыли и грязи и просушить ее терморазогревателем.

Такие методы необходимы для того, чтобы не прерывать дорожно-строительный сезон в «исключительных случаях».

Отмечается, что документ, который прошел согласование научно-технического совета Росавтодора, носит исключительно рекомендательный характер.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
19:11, 13 ноября 2018
Дорожным службам разрешили укладывать асфальт в снег и мороз
15:38, 13 ноября 2018
В Рязани дважды за неделю перекроют площадь Ленина. Изменение движения транспорта
15:03, 13 ноября 2018
МВД разрешило регистрировать новые машины в автосалонах
11:31, 13 ноября 2018
Яму на улице Великанова заделают до 15 декабря
11:18, 13 ноября 2018
Во вторник рязанские школа и детсад остались без воды 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Бросок в будущее. В «Светлом» строят не только качественное жилье, но и крепкую хоккейную команду

Бросок в будущее. В «Светлом» строят не только качественное жилье, но и крепкую хоккейную команду

О том, как можно объединить большой коллектив, побеседуем с соучредителем строительного союза.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:31, 8 ноября 2018 39 626
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее сына
10:30, 11 ноября 2018 29 737
На трассе М-5 произошла массовая авария, есть пострадавший 3
19:50, 7 ноября 2018 28 055
В Москве жестоко убили женщину с 12-летним сыном 1
18:39, 3 ноября 2018 24 966
В Рязанской области загорелся газопровод 1
18:11, 3 ноября 2018 22 810
В Египте потерпел крушение новый истребитель МиГ-29М
Все новости
Голосования

Как вы оплачиваете проезд в общественном транспорте?

Окончание опроса: 27.11.2018
Архив голосований
Форум