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11:44, 12 ноября 2018 233
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В Александро-Невском районе по вине пьяного водителя перевернулась «шестерка»

В Александро-Невском районе по вине пьяного водителя перевернулась «шестерка»

Фото: УМВД по Рязанской области

В Александро-Невском районе по вине пьяного водителя перевернулась «шестерка». Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

ДТП произошло в воскресенье, 11 ноября, в деревне Полиловка.

По предварительной информации, 50-летний местный житель за рулем ВАЗ-2106 не справился с управлением и перевернулся.

Мужчина получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

Полицейские установили, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения: 1,161 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.


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