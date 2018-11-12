В Александро-Невском районе по вине пьяного водителя перевернулась «шестерка». Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.
ДТП произошло в воскресенье, 11 ноября, в деревне Полиловка.
По предварительной информации, 50-летний местный житель за рулем ВАЗ-2106 не справился с управлением и перевернулся.
Мужчина получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.
Полицейские установили, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения: 1,161 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.