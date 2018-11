Скончался создатель комиксов Marvel Стэн Ли

В понедельник, 12 ноября, умер создатель комиксов Marvel Стэн Ли. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на дочь американского писателя.

Автору Человека-паука, Доктора Стрэнджа, Халка, Железного Человека и других персонажей было 95 лет. По данным издания, в течение нескольких лет у Ли были проблемы со зрением. Он страдал несколькими серьезными заболеваниями, в том числе пневмонией.

Стэн Ли скончался в медицинском центре Лос-Анджелеса.

Фото AP Photo / Stew Milne

