Скончался создатель комиксов Marvel Стэн Ли

В понедельник, 12 ноября, умер создатель комиксов Marvel Стэн Ли. Об этом сообщает
Автору Человека-паука, Доктора Стрэнджа, Халка, Железного Человека и других персонажей было 95 лет. По данным издания, в течение нескольких лет у Ли были проблемы со зрением. Он страдал несколькими серьезными заболеваниями, в том числе пневмонией.
Стэн Ли скончался в медицинском центре Лос-Анджелеса.
Фото AP Photo / Stew Milne
Damn... RIP Stan. Thanks for everything. pic.twitter.com/TMAaDJSOhh— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 12 ноября 2018 г.