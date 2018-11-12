Касимовскому браконьеру грозит крупный штраф за ловлю рыбы острогой. Об этом сообщил пресс-служба регионального УМВД.
Во время рейда сотрудники полиции на Оке недалеко от Касимова задержали 39-летнего мужчину. Он незаконно добывал рыбу с помощью остроги на моторной лодке.
На момент задержания злоумышленник успел поймать несколько килограммов рыбы.
Полицейские изъяли лодку, острогу и незаконный улов.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ, по которой браконьеру грозит штраф от трехсот до пятисот тысяч рублей, либо до двух лет колонии.