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12:36, 12 ноября 2018 305
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Касимовскому браконьеру грозит крупный штраф за ловлю рыбы острогой

Касимовскому браконьеру грозит крупный штраф за ловлю рыбы острогой

Касимовскому браконьеру грозит крупный штраф за ловлю рыбы острогой. Об этом сообщил пресс-служба регионального УМВД.

Во время рейда сотрудники полиции на Оке недалеко от Касимова задержали 39-летнего мужчину. Он незаконно добывал рыбу с помощью остроги на моторной лодке.

На момент задержания злоумышленник успел поймать несколько килограммов рыбы.

Полицейские изъяли лодку, острогу и незаконный улов.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ, по которой браконьеру грозит штраф от трехсот до пятисот тысяч рублей, либо до двух лет колонии.


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