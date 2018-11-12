Через Рязань пустят новый поезд «Ташкент — Москва». Об этом сообщил сайт «
АО «Узбекские железные дороги» с 14 декабря запустят новые поезда в Москву. Маршрут будет проходить через северо-запад республики, северо-запад Казахстана, Астрахань, Волгоград и Рязань. Его протяженность составит более 3,9 тысячи километров.
В настоящий момент поезд «Узбекских желдорог» по маршруту «Ташкент — Москва» дважды в неделю проходит через центральную часть Казахстана, Оренбург, Самару и Рязань. Его протяженность — 3,3 тысячи километров.