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17:57, 12 ноября 2018 1 011
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Через Рязань пустят новый поезд «Ташкент — Москва»

Через Рязань пустят новый поезд «Ташкент — Москва»

Через Рязань пустят новый поезд «Ташкент — Москва». Об этом сообщил сайт «Sputniknews» со ссылкой на пресс-службу АО «Узжелдорпасс».

АО «Узбекские железные дороги» с 14 декабря запустят новые поезда в Москву. Маршрут будет проходить через северо-запад республики, северо-запад Казахстана, Астрахань, Волгоград и Рязань. Его протяженность составит более 3,9 тысячи километров.

В настоящий момент поезд «Узбекских желдорог» по маршруту «Ташкент — Москва» дважды в неделю проходит через центральную часть Казахстана, Оренбург, Самару и Рязань. Его протяженность — 3,3 тысячи километров.


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