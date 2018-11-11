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8:18, 11 ноября 2018 279
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Рязанцев предупредили о гололеде

Рязанцев предупредили о гололеде

Фото: Pixabay.com

МЧС предупредило рязанцев о гололедице на дорогах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Утром 11 ноября местами на территории Рязанской области ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица», — отметили в сообщении.


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