Климатическая зима с морозами и снегом придет в столицу через неделю. Об этом в субботу, 10 ноября, РИА «
Синоптик отметил, что на Москву надвигаются арктические морозы. По его словам, в ночь на 15 ноября столицу припорошит двумя-тремя сантиметрами снега.
«С 19 ноября начнется формирование устойчивого снежного покрова. Среднесуточная температура окажется ниже нулевой отметки. Метеорологическая осень передаст эстафету метеорологической зиме», — сказал Тишковец.
На предстоящей неделе самым холодным днем окажется понедельник: ночью в Москве ожидается до -8 градусов, в Подмосковье до -10 градусов.