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19:34, 10 ноября 2018 1 111
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Зима придет в столицу через неделю — синоптики 1

Зима придет в столицу через неделю — синоптики

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Климатическая зима с морозами и снегом придет в столицу через неделю. Об этом в субботу, 10 ноября, РИА «Новости» рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что на Москву надвигаются арктические морозы. По его словам, в ночь на 15 ноября столицу припорошит двумя-тремя сантиметрами снега.

«С 19 ноября начнется формирование устойчивого снежного покрова. Среднесуточная температура окажется ниже нулевой отметки. Метеорологическая осень передаст эстафету метеорологической зиме», — сказал Тишковец.

На предстоящей неделе самым холодным днем окажется понедельник: ночью в Москве ожидается до -8 градусов, в Подмосковье до -10 градусов.


© RZN.info

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