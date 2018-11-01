В Рязанской области приняли закон о сельских старостах

В среду, 31 октября, Рязанская облдума приняла закон, регулирующий деятельность сельских старост. Документ устанавливает полномочия, права и гарантии деятельности cтарост. Предусматрена выдача старосте удостоверения, подтверждающего его статус.

Кроме того, теперь муниципалитеты могут устанавливать свои меры стимулирования для старост и компенсировать им расходы, связанные с их деятельностью.

К полномочиям старост отнесли взаимодействие с органами местного самоуправления, информирование местной власти и жителей об угрозе чрезвычайных ситуаций и принятие первых мер по их спасению до приезда спасателей; организацию работы по своевременной очистки территории населенного пункта от мусора и сухой травы, проведение личного приема граждан, помощь органам власти в проведении общественных обсуждений и слушаний, а также информирование жителей о новых постановлениях и актах.

Председатель облдумы Аркадий Фомин напомнил, что на первом съезде сельских старост высказывались предложения в связи с изменениями федеральных норм о разработке закона о сельских старостах и в Рязанской области. По поручению губернатора такой законопроект был разработан: в том числе в него вошли инициативы, высказанные в ходе обсуждения.

Отметим, в Рязанской области насчитывается более 1 500 сельских старост. На сайте регионального правительства для них создали специальный раздел.

По словам Фомина, в регионе активно развивается институт старост: они занимаются вопросами местного значения и решают задачи, которые стоят перед тем или иным населенным пунктом.

«Работа сельского старосты важная и нужная. Они являются помощниками глав поселений на общественных началах. В границы сельского поселения порой входят свыше десятка населенных пунктов, находиться в каждом единовременно глава не может, но проблемы и вопросы возникают в каждом из них, — рассказал председатель облдумы Аркадий Фомин. — Сейчас мы придаем старостам официальный статус. Уверен, что людям, работающим в наших селах, например, таким как Безносова Татьяна Анатольевна, которая воспитывает пятерых детей и успевает справляться с обязанностями старосты, организовывает вывоз мусора, уборку территорий и другие мероприятия, будет просто легче решать вопросы местного значения, касающиеся компетенции именно старосты».