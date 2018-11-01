Рязанская облдума утвердила изменения в бюджет текущего года

В среду, 31 октября, Рязанская областная дума утвердила изменения в бюджет на 2018 год и на плановый период 2019—2020 годов. С докладом выступила министр финансов Марина Наумова.
Доходную и расходную части бюджета увеличат за счет межбюджетных трансфертов на 132 миллиона рублей, большая часть которых пойдет на строительство обхода в Сасове.
Также на заседании депутаты внесли изменения в структуру доходов и расходов бюджета, без изменения его параметров. В частности, прогнозируется рост доходов бюджета на сумму 222,6 миллиона рублей за счет поступлений от уплаты акцизов на нефтепродукты, а также за счет транспортного налога физических лиц на сумму 26,8 млн рублей.
При этом ожидается сокращение поступления транспортного налога организаций на сумму 17,9 миллиона рублей и налога на прибыль организаций на 235 миллионов рублей. Но как уточнила глава регионального минфина Марина Наумова, в целом объем налоговых доходов остается неизменным.
Расходы областного бюджета увеличены на сумму повышения заработной платы бюджетникам на 328,2 млн рублей, на ремонт дорог в рамках региональной программы «Дорожное хозяйство и транспорт на 2014-2022 годы» добавляется 135 миллионов рублей. Еще на 624,3 миллиона рублей увеличатся расходы по программе «Развитие образования и молодежной политики на 2014-2025 годы» на лицензирование и государственную аккредитацию образовательной деятельности. На приобретение жилья детям-сиротам направят еще 19,5 миллионов рублей.
При этом на 357,8 миллиона рублей сокращаются расходы на реализации ряда других региональных государственных программ. В частности, на 32,7 миллиона уменьшится сумма ежемесячных выплат при рождение третьего ребенка в связи с уменьшением количества получателей данного пособия; на обеспечение деятельности региональных органов власти — 1,6 миллиона.