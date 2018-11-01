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16:39, 1 ноября 2018 488
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Региональный минтранс проверил работу рязанских таксистов

Региональный минтранс проверил работу рязанских таксистов

В работе рязанских таксистов за месяц нашли десять нарушений. Об этом сообщил сайт регионального минтранса.

В октябре 2018 года сотрудники отдела контроля ведомства провели пять рейдов совместно с полицией.

Специалисты нашли нарушения в перевозке пассажиров и багажа.

Всего составлены пять проколов об административных правонарушениях за предпринимательскую деятельность без разрешения, отсутствие цветографической схемы легкового такси или опознавательного фонаря, пять — за отсутствие в салоне информации — пять.

В сервисе заказа такси «Везет» зарегистрировали одного нарушителя, в «Яндексе» — один, в «Максим» — три.


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