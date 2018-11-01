Региональный минтранс проверил работу рязанских таксистов

В работе рязанских таксистов за месяц нашли десять нарушений. Об этом сообщил
В октябре 2018 года сотрудники отдела контроля ведомства провели пять рейдов совместно с полицией.
Специалисты нашли нарушения в перевозке пассажиров и багажа.
Всего составлены пять проколов об административных правонарушениях за предпринимательскую деятельность без разрешения, отсутствие цветографической схемы легкового такси или опознавательного фонаря, пять — за отсутствие в салоне информации — пять.
В сервисе заказа такси «Везет» зарегистрировали одного нарушителя, в «Яндексе» — один, в «Максим» — три.