Любимов поблагодарил рязанских приставов за честность и принципиальность

В четверг, 1 ноября, Николай Любимов поздравил рязанских приставов с профессиональным праздником. Губернатор поблагодарил их за добросовестный труд, честность и принципиальность.
По словам главы региона, от грамотных действий приставов во многом зависит уровень доверия людей к власти.
«Благодаря компетентности и профессионализму сотрудники ведомства достойно выполняют все поставленные задачи, вносят значительный вклад в поддержание правопорядка на территории региона, соблюдение законных интересов жителей области, сохранение социальной стабильности в обществе», — отметил Любимов.
Он пожелал рязанцам здоровья, благополучия и успехов.