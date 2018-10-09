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17:47, 9 октября 2018 2 642
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В Рязани осудят мужчину, забившего собутыльника из-за девушки

В Рязани осудят мужчину, забившего собутыльника из-за девушки

В Рязани осудят мужчину, забившего собутыльника из-за девушки. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

Вечером 29 июля компания пила спиртное у дома на улице Сельских строителей. 36-летний мужчина предложил девушке своего друга интимную близость.

«Такое недостойное предложение разозлило молодого человека и он жестоко избил потерпевшего, — пояснили в следкоме. — От полученных телесных повреждений последний через некоторое время скончался».

На 21-летнего рязанца завели дело по части 4 статьи 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с особой жестокостью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Дело передали в суд.


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Мы побеседовали с гендиректором строительного союза «Светлый» о том, что происходит на рязанском рынке строящегося жилья.

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