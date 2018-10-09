В Рязани осудят мужчину, забившего собутыльника из-за девушки. Об этом
Вечером 29 июля компания
«Такое недостойное предложение разозлило молодого человека и он жестоко избил потерпевшего, — пояснили в следкоме. — От полученных телесных повреждений последний через некоторое время скончался».
На 21-летнего рязанца завели дело по части 4 статьи 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с особой жестокостью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Дело передали в суд.