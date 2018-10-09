Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:06, 9 октября 2018 392
 0    0

В России решили разгрузить застройщиков и придумали ипотеку для жителей аварийного фонда

В России решили разгрузить застройщиков и придумали ипотеку для жителей аварийного фонда

Глава Минстроя Владимир Якушев предложил запретить муниципалитетам при развитии застроенных территорий накладывать на инвесторов обязательства по возведению детсадов, школ, поликлиник и других объектов социальной инфраструктуры.

«Мы получаем сигналы, что инвесторы отказываются от этого механизма, расторгают контракты, — заявил Якушев на форуме „Российская энергетическая неделя“. — Проблема в том, что муниципальные образования стали нагружать инвесторов тем, что они должны построить социальную инфраструктуру за собственные средства».

Предполагается, что запрет перенаправит основные потоки инвестиций застройщиков на возведение жилья.

Кроме того, на недавнем заседании у Владимира Путина министр заявил, что с 1 января 2019 года может заработать обновленная программа расселения аварийного жилья. По ее условиям, старая квартира пойдет в зачет первоначального взноса, а на остаток выдадут кредит под льготные 5-7%.

«Реализация этой идеи даст возможность многим жителям расселяемых аварийных домов сделать оптимальный выбор как на вторичном, так и на первичном рынке, — отметил коммерческий директор строительного союза „Светлый“ Дмитрий Шувалов. — Сейчас только в Рязанском регионе строится более миллиона квадратных метров жилья. Если говорить о строительстве социальной инфраструктуры, то ведущие рязанские девелоперы, полагаю, и впредь будут участвовать в таких проектах. Но без бюджетной поддержки и с учетом постоянных изменений законодательства это станет сложнее».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:25, 9 октября 2018
«Не такое уж и безобидное увлечение». У двоих шатчан нашли засушенную коноплю
17:12, 9 октября 2018
Спасатели предупредили рязанцев о мошенниках
16:53, 9 октября 2018
В кораблинской деревне сгорели два КамАЗа семечек
16:40, 9 октября 2018
Рязанские власти поздравили труженицу тыла со столетием
16:09, 9 октября 2018
В Рязанской области собрали более 5 тысяч тонн овощей
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Не выходя из дома. Рязанцам стало легче покупать и получать запчасти

Не выходя из дома. Рязанцам стало легче покупать и получать запчасти 3

В Рязани открылся филиал интернет-магазина ПроДеталь.рф.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:46, 28 сентября 2018 40 222
Безруков, Якубович и другие. Звезды Первого канала прилетели в Рязань для съемок ежегодной акции
15:09, 28 сентября 2018 33 787
Звезды Первого канала поздравили Рязанское десантное училище с юбилеем. Фото
10:09, 5 октября 2018 26 993
Маршрутка с пассажирами влетела в автобус под Тверью, погибли более десяти человек 2
8:29, 27 сентября 2018 22 960
Жители Канищева проголосовали против нового проекта рынка с высоткой 10
15:53, 29 сентября 2018 20 280
В Рязани солдат-срочник выстрелил себе в грудь 9
Все новости
Голосования

В Рязани стартовал отопительный сезон. А тепло ли дома у вас?

Окончание опроса: 12.10.2018
Архив голосований
Форум