В России решили разгрузить застройщиков и придумали ипотеку для жителей аварийного фонда

Глава Минстроя Владимир Якушев предложил запретить муниципалитетам при развитии застроенных территорий накладывать на инвесторов обязательства по возведению детсадов, школ, поликлиник и других объектов социальной инфраструктуры.
«Мы получаем сигналы, что инвесторы отказываются от этого механизма, расторгают контракты, — заявил Якушев на форуме „Российская энергетическая неделя“. — Проблема в том, что муниципальные образования стали нагружать инвесторов тем, что они должны построить социальную инфраструктуру за собственные средства».
Предполагается, что запрет перенаправит основные потоки инвестиций застройщиков на возведение жилья.
Кроме того, на недавнем заседании у Владимира Путина министр заявил, что с 1 января 2019 года может заработать обновленная программа расселения аварийного жилья. По ее условиям, старая квартира пойдет в зачет первоначального взноса, а на остаток выдадут кредит под льготные 5-7%.
«Реализация этой идеи даст возможность многим жителям расселяемых аварийных домов сделать оптимальный выбор как на вторичном, так и на первичном рынке, — отметил коммерческий директор строительного союза „Светлый“ Дмитрий Шувалов. — Сейчас только в Рязанском регионе строится более миллиона квадратных метров жилья. Если говорить о строительстве социальной инфраструктуры, то ведущие рязанские девелоперы, полагаю, и впредь будут участвовать в таких проектах. Но без бюджетной поддержки и с учетом постоянных изменений законодательства это станет сложнее».