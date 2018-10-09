Спасатели предупредили рязанцев о мошенниках

Спасатели
Инспекторы Государственного пожарного надзора регулярно проводят с рязанцами инструктажи. В ведомстве напомнили, что их сотрудники не берут с граждан деньги за работу.
«Чтобы удостовериться, что к вам пришел сотрудник МЧС необходимо обратить внимание на форму одежды, вы имеете право попросить показать служебное удостоверение, узнать фамилию, имя и отчество, а также наименование подразделения, в котором он служит, должность и служебный телефон», — пояснили в МЧС.
В случае выявления фактов мошенничества рязанцев просят позвонить в полицию или региональное ГУ МЧС.