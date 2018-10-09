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17:12, 9 октября 2018 240
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Спасатели предупредили рязанцев о мошенниках

Спасатели предупредили рязанцев о мошенниках

Спасатели предупредили рязанцев о мошенниках, которые ходят по домам и представляются сотрудниками МЧС. Злоумышленники предлагают купить огнетушители, автономные пожарные извещатели, за установку которых потом берут деньги.

Инспекторы Государственного пожарного надзора регулярно проводят с рязанцами инструктажи. В ведомстве напомнили, что их сотрудники не берут с граждан деньги за работу.

«Чтобы удостовериться, что к вам пришел сотрудник МЧС необходимо обратить внимание на форму одежды, вы имеете право попросить показать служебное удостоверение, узнать фамилию, имя и отчество, а также наименование подразделения, в котором он служит, должность и служебный телефон», — пояснили в МЧС.

В случае выявления фактов мошенничества рязанцев просят позвонить в полицию или региональное ГУ МЧС.


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