Рязанец заплатил налоги на 130 тысяч, чтобы сохранить грузовик

Рязанец заплатил налоги более чем на 130 тысяч рублей, чтобы не лишиться грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.
Мужчина не погасил долг в установленный срок. Судебный пристав-исполнитель арестовал его грузовик Scania, оставив его должнику на ответственное хранение.
«Пусть автомобиль и находился рядом, но пользоваться им было уже нельзя, — уточнили в пресс-службе. — Боясь окончательно потерять автотранспорт должник полностью погасил задолженность и выплатил исполнительский сбор».
Исполнительное производство в отношении рязанца завершили после того, как деньги поступили в бюджет государства.