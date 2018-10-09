Под Черниговом взорвался военный склад. Видео

На военном складе под Черниговом прогремел взрыв. Инцидент произошел в ночь на вторник около города Ичня, передает РИА «
Масштаб взрыва уточняется. Известно, что территория арсенала составляет около 682,6 гектара, из них техническая территория — 402 гектара.
На границе с Россией и в радиусе 20 километров от места происшествия остановили движение поездов и автомобилей, а также закрыли воздушное пространство.
Информации о пострадавших пока нет.
Поблизу Ічні вибухнули склади з боєприпасамиhttps://t.co/IL901sDhO5#склади #боєприпаси #Ічня #Чернігівщина pic.twitter.com/ZT5NJz0Bcx— Черниговский портал (@Gorod_cn_ua) 9 октября 2018 г.