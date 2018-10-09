«Не угасла свеча». В Рязани открыли выставку о жизни дома Романовых в изгнании

В конференц-зале библиотеки имени Горького открыли выставку об императорской семье после 1917-1918 годов. Экспозицию «Не угасла свеча. Российский Императорский Дом: из века XX в век XXI» посвятили жизни дома Романовых в изгнании.
По словам советника императорской канцелярии Кирилла Немировича-Данченко, такое крупное историческое и культурное событие в Рязани проходит неслучайно, так как это город, где не раз
Материалы, фотографии и книги предоставили канцелярия Российского императорского дома и фонды исторической библиотеки имени архиепископа Феодорита Рязанского. Организаторы отметили, что многие фотографии и материалы экспонируются в России впервые.
Выставка будет работать с 9 октября по 10 ноября.
Вход свободный.