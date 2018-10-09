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14:19, 9 октября 2018 660
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До конца года в Рязани вырубят более 130 деревьев

До конца года в Рязани вырубят более 130 деревьев

До конца года в Рязани вырубят более 130 аварийных и сухих деревьев. Этим займутся бригады дирекции благоустройства и подрядчики в рамках заключенных муниципальных контрактов, сообщила ГТРК «Ока».

Списки адресов для вырубки деревьев сформируют в мэрии на основании данных спецкомиссии. В ее состав входят агроэкологии, лесоустроители, специалисты по организации и содержанию паркового хозяйства.

На балансе управления благоустройства города находятся парки, скверы, бульвары и участки вдоль улиц. Также комиссия выезжает по обращениям юридических лиц и горожан, если дело касается дворов. В течение месяца специалисты рассмотрят заявку и решат — вырубать дерево или нет.

Начальник сектора управления благоустройства города администрации Надежда Макарова отметила, что деревья будут вырубать только на муниципальной земле.   

«К признакам аварийности относится множество компонентов: ствол имеет большой наклон или на стволе дерева имеется активное поражение гнилями, или формируются дупла», — пояснила Макарова.


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