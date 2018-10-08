В Ряжске объявили карантин по бешенству животных

В Рязанской области зафиксировали случай бешенства животных. Поставление губернатора о карантине официально опубликовали в пятницу, 5 октября.
Под ограничительные меры попал частный дом в Ряжске на улице Крупской № 7-б.
Угрожаемой зоной заболевания объявили улицу целиком.
На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак. Ветеринары продезинфицируют дома и дворы, привьют зверей в угрожаемых зонах и напомнят жителям правила их содержания.
Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей усыпят.