В Горроще столкнулись «тринадцатая» и «пятнадцатая». Видео ДТП опубликовано «ВКонтакте».
Авария произошла в воскресенье, 7 октября, на пересечении улиц Гагарина и 4-я Линия.
Автомобили получили механические повреждения.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Горроще столкнулись «тринадцатая» и «пятнадцатая». Видео ДТП опубликовано «ВКонтакте».
Авария произошла в воскресенье, 7 октября, на пересечении улиц Гагарина и 4-я Линия.
Автомобили получили механические повреждения.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЖительницу Путятина оштрафовали за оскорбление полицейского
|
cледующая новость →В Ряжске сгорели три деревянных дома
В Рязани открылся филиал интернет-магазина ПроДеталь.рф.